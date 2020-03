Pentru depunatorii aflati in strainatate care vor sa trimita bani in tara, Smith&Smith a dezvoltat serviciul de transfer online, care poate fi accesat atat de pe site-ul www.smith.com.ro, cat si prin aplicatia mobila "Smith&Smith - Transfer de bani" ce se poate descarca din Magazinul Google Play pentru Android cat si prin aplicatia IOS (pentru iPhone) ce se poate descarca din App Store.Valoarea maxima a unui transfer este de 500 euro pe zi si de 2500 euro pe luna iar comisioanele minime de la 1,99 euro/per tranzactie.Platitorii pot utiliza carduri bancare, iar beneficiarii pot primi sumele in echivalent Euro si in LEI.Pentru protectia maxima a beneficiarilor, Smith&Smith are deja activ serviciul "HOME DELIVERY", care presupune plata la domiciliul beneficiarilor in peste 3000 de localitati, in Romania.Smith&Smith, care a aniversat recent 20 de ani de activitate, a fost permanet preocupata in a oferi clientilor sai servicii de plata conforme cu cerintele si asteptarile lor.Deviza noastra "Mai aproape de familia ta", le-a adus un loc fruntas in optiunea de transfer de bani a numerosi romani si moldoveni din strainatate.Recomandarile de mai sus vin in contextul raspandirii epidemiilor virale, care afecteaza un numar din ce in ce mai mare de tari, regiuni si persoane, cu un impact negativ asupra celor care vor sa trimita sau sa primeasca bani prin sistemele clasice, si tinand cont de faptul ca transferul de bani este un serviciu social prin importanta pe care o are in sprijinul financiar a milioane de familii din Romania si Republica Moldova, dependente de acest serviciu de plata. ...citeste mai departe despre " Coronavirus: Transferuri de bani securizate " pe Ziare.com