Credite cu dobanda zero. De unde are bani Guvernul, ce se ascunde in spatele programului si cum platesc romanii fara job ratele?

Chiar si presedintele Klaus Iohannis a tras un semnal de alarma, recent, in aceasta privinta si a cerut Executivului sa spuna public daca mai are bani pentru a face aceste plati.Cu toate acestea, Guvernul anunta ca va aproba, saptamana viitoare, un program prin care va acorda credite fara dobanda, garantate de stat, mai multor categorii de persoane si pentru diverse cheltuieli - de la cursuri pana la abonamente de sport sau amenajarea locuintei, in scopul dezvoltarii personale a acestora.Programul se numeste "Investeste in tine", iar persoanele eligibile sunt circa 8 milioane de romani, a estimat vicepremierul Viorel Stefan.Dobanda este zero din persectiva beneficiarului, dobanzile si comisioanele bancare urmand a fi suportate de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza. Presedintele institutiei, Ion Ghizdeanu, a declarat pentru Ziare.com ca Guvernul va aloca banii necesari.Insa chiar are bani Executivul pentru acest program? Cat este el de util romanilor in acest moment si cum pot suporta ei ratele tinand cont ca programul se adreseaza, in principiu, celor fara un loc de munca?Prin orice masura prin care statul da bani, cetateanul pierdeProfesorul de economie Bogdan Glavan a explicat pentru Ziare.com ca, momentan, nu se poate preciza care va fi impactul asupra bugetului de stat, pentru ca nu se stie inca ce buget va fi alocat acestui program.Cert esta insa ca guvernantii pot face rost de bani, prin diverse metode, dar, din pacate, toate sunt in defavoarea cetateanului, afirma Bogdan Glavan. El considera ca aceasta initiativa a Executivului nu este decat o strategie prin care spera sa castige electorat."Aici avem de a face cu niste persoane care au propriile interese si care nu dau din banii lor. Ei dau din banii altor oameni, ii pot tipari, ii pot imprumuta pe spinarea altor oameni sau ii pot lua de la alte persoane. Cetateanul trebuie sa inteleaga acest lucru elementar: politicianul sau guvernantul nu da din banii lui si nu face parte din familia lui.Este un individ strain, cu interesele lui particulare, are o afacere, pentru ca politica este o afacere, in care se baga bani si se scot mai multi bani din ea.