Creditele unora se iau pe spinarea altora. Cum iti depui banii la banca si ... pierzi

Creditele au fost luate de unii, din banii depusi de altii, care, nu ca inregistreaza vreun beneficiu, dar ar dori macar sa-si pastreze puterea de cumparare a banilor depusi.Din pacate, toata atentia se concentreaza asupra masei celor inevitabil mai putini, deoarece mai multi trebuie sa puna bani in depozite pentru ca doar unii sa-i acceseze prin credite.In acest timp, inclusiv sub presiunea publica a usurarii poverii creditelor luate pentru case sau bunuri de consum, se ajunge, in termeni reali, la o subventionare a achizitiilor pe credit din economiile altora.Sursa: Curs de GuvernareDaca, in 2015 si 2016, dobanda reala la depozite a fost pozitiva si situata peste nivelul rezonabil de doua procente, in 2017, tot castigul de pe urma depunerii banilor la banca a fost anulat de inflatia revenita (inca timid) in teritoriul pozitiv.Pentru ca in 2018 sa se ajunga la situatia paradoxala ca banii depusi la banca (pe 6 - 12 luni, pentru a avea o referinta rezonabila), sa piarda (doar) doua procente din puterea de cumparare.Situatia s-a perpetuat, la o scara ceva mai redusa, si la inceputul acestui an. Cand, pe fondul unui inceput de reducere a inflatiei, bancile s-au grabit sa reduca rata medie a dobanzilor la depozitele noi, tendinta pastrata chiar si cand majorarile surprinzatoare de preturi au majorat substantial perspectiva de inflatie (de la 3% la 4,2% pentru finalul anului in curs).Un factor important in aceasta evolutie il constituie deficitul de educatie financiara, de unde si nediferentierea clara in constiinta publica a notiunilor de nominal si real, la neatentia in ce priveste corelarea dintre evolutia preturilor si dobanzile oferite de banci (perceptie distorsionata de masurile punctuale de reducere a TVA).Daca revenim la tabelul initial, se poate observa cum s-au obtinut castiguri in termeni reali pentru banii depusi la dobanzi nominale mai mici si cum au rezultat pierderi destul de insemnate, in conditiile incasarii unor dobanzi mai mari in termeni nominali, dar departe de inflatia consemnata.Al doilea factor important, sub presiunea evenimentelor din sectorul financiar, cu modificarea referintei la credite de la ROBOR catre IRCC, s-a ajuns la un transfer de circumstanta al poverii financiare dinspre cei imp ...citeste mai departe despre " Creditele unora se iau pe spinarea altora. Cum iti depui banii la banca si ... pierzi " pe Ziare.com