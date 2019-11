"Cresterea de 150% a furturilor de criptomonede si a fraudelor reflecta modul in care infractorii se adapteaza pentru a obtine castiguri tot mai mari", a declarat Dave Jevans, director general al CipherTrace, citat de Reuters.Acesta a adaugat ca infractorii urmaresc banii, iar banii sunt chiar aici, gata sa fie luati. Atacurile mici sunt deseori mai usor de prevenit, dar atacurile tintite sunt mult mai profitabile.Criptomonedele au atras o atentie mare din partea autoritatilor de reglementare din intreaga lume, pe masura ce dezvoltatorii si participantii la piata incearca sa aduca clasa lor de active pe segmentul principal.Doua furturi mari au determinat cresterea din acest an a pierderilor, potrivit CipherTrace.Una dintre fraude a provocat utilizatorilor si clientilor pierderi in valoare de 2,9 miliarde de dolari, constand intr-o schema piramidala (Ponzi) care a implicat un portofel de criptomonede si schimb valutar, PlusToken.Cealalta frauda importanta din acest an a fost o pierdere de 195 de milioane de dolari, pe platoforma QuadrigaCX."Chiar si fara cele doua fraude, asistam la furturi de ordinul milioanelor de dolari. De la an la an are loc o crestere relativ consistenta a activitatilor infractionale si nu ne asteptam ca acest lucru sa se schimbe peste noapte", a spus Jevans.Acesta a adaugat ca atacurile in valoare de sub 5 milioane de dolari deseori nu sunt raportate, platformele de tranzactionare si politia concentrandu-se pe riscurile mai mari.CipherTrace a raportat ca furturile si escrocheriile din trimestrul al treilea au atins 15,5 milioane de dolari, cel mai scazut nivel din ultimii doi ani.Potrivit raportului, dintre cele mai mari 120 de platforme de tranzactionare a criptomonedelor la nivel mondial, 65% impun conditii slabe pentru cunoasterea clientilor. ...citeste mai departe despre " Criptomonedele, prada tot mai usoara: S-au furat 4,4 miliarde de dolari in primele 9 luni din acest an " pe Ziare.com