Critici la adresa programului care prevede acordarea unor credite de stat cu dobanda zero pentru tineri: E o masura populista!

"Acest program care va fi adoptat saptamana viitoare, printr-un act normativ, de Guvern, va oferi tinerilor care sunt la studii, fara a avea un loc de munca, acces la imprumuturi fara dobanda, garantate de stat, de 40.000 de lei pentru educatie, sanatate, sport si cultura, creditul putand creste cu alte 20.000 de lei daca beneficiarul este angajat sau se angajeaza in perioada derularii programului, nefiind insa vizati doar tinerii, numarul persoanelor eligibile pentru a luat un credit prin acest program fiind de 8 milioane. Pentru persoanele intre 26 si 55 de ani, valoarea creditului este de 35.000 de lei, dar poate fi extins cu 20.000 lei daca beneficiarul este angajat sau se angajeaza in perioada derularii programului", se arata intr-un comunicat de presa al organizatiei de tineret a PMP remis duminica Mediafax.In loc ca Guvernul sa foloseasca fonduri europene nerambursabile pentru incadrarea tinerilor pe piata muncii, Executivul prefera sa aprobe un program care incurajeaza imprumurile si indatorarea acestora catre stat, mai sustine organizatie de tineret a partidului din Opozitie."Ce incurajeaza acest program? Ne incurajeaza sa ne imprumutam pentru a ne putea asigura si salva sanatatea, sa ne imprumutam sa putem duce copiii la camine si gradinita, sa ne imprumutam sa putem termina o scoala, sa ne imprumutam pentru a ne permite un calculator, carti si alte materiale didactice, pentru a face sport, pentru a ne culturaliza si asa mai departe! Mai exact incurajeaza dependenta de stat. Reamintim ca grupul cel mai vulnerabil din randul categoriei de varsta 14-35 de ani este reprezentat de tinerii NEETs cu varsta intre 16-24 de ani, tineri care nu sunt incadrati pe piata fortei de munca si nici nu mai continua studiile, pentru care avem la dispozitie fonduri europene nerambursabile prin intermediul Programului Operational Capital Uman pe care Guvernul Romaniei nu reuseste sa ii utilizeze in mod adecvat", completeaza sursa citata.Citeste si: Credite cu dobanda zero. De unde are bani Guvernul, ce se ascunde in spatele programului si cum platesc romanii fara job ratele?Vicepremierul Viorel Stefan a anuntat, marti, ca Guvernul va adopta saptamana viitoare un act normativ pr ...citeste mai departe despre " Critici la adresa programului care prevede acordarea unor credite de stat cu dobanda zero pentru tineri: E o masura populista! " pe Ziare.com