Criza coronavirusului si ratele la credit: Ce face fiecare banca in parte pentru clientii sai

Ne aflam intr-o perioada in care este posibil sa existe numeroase concedieri, tinand cont de faptul ca multe firme, mai ales cele mici, vor fi nevoite sa isi inchida portile, dar si probleme cu plata salariilor in cazul companiilor care reusesc sa supravietuiasca.Romanii care au credite vor fi grav afectati in situatia in care vor ramane fara loc de munca sau daca angajatorii nu le pot plati salariile la timp.Astfel, unele banci au decis sa ia masuri pentru a veni in sprijinul celor care nu isi pot achita ratele la timp. Fiecare institutie bancara a luat insa decizia in nume propriu.Sunt banci care au stabilit o perioada de gratie de trei luni la plata ratelor de credit sau extinderea perioadei de derulare a creditului, pentru a diminua suma lunara de plata. Altele au decis doar simpla amanare a ratelor cu o luna. Din pacate, insa, in aceste situatii, clientii sunt ajutati doar pe moment, pentru ca urmatoarea luna ei vor fi nevoiti sa achite doua rate, astfel ca efortul financiar va fi mai mare.Ziare.com va prezinta ce facilitati acorda bancile clientilor care au credite, in aceasta perioada de criza a coronavirusului. In functie de noile decizii ale bancilor, informatiile vor fi actualizate in timp real. BCR acorda clientilor o perioada de gratie de trei luni la plata ratelor de creditBCR a anuntat ca poate acorda clientilor, in functie de situatia individuala, o perioada de gratie de trei luni la plata ratelor de credit, o reducere a ratei pe o perioada limitata de timp sau extinderea perioadei de derulare a creditului, pentru a diminua suma lunara de plata."In functie de situatia individuala, BCR are solutii concrete de reorganizare financiara a relatiei cu banca: perioada de gratie de trei luni la plata ratelor de credit; reducerea ratei la credit pe o perioada limitata de timp; extinderea perioadei de derulare a creditului, pentru a diminua suma lunara de plata", a transmis BCR.In cazul intreprinderilor mici si mijlocii, vor fi prelungite facilitatile de creditare pentru capitalul de lucru care au scadenta pana la sfarsitul lunii iunie, astfel incat sa le ajute sa isi desfasoare activitatea normal in aceasta perioada."Este foarte important sa gandim pe termen lung solutii pentru intreaga economie romaneasca - in special solutii pentru IMM-uri, pentru siguranta locurilor de munca, pentru