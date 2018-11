Cum au ajuns romanii sa aiba cel mai mic venit mediu din UE

Venitul median net al unei gospodarii (median net income by household in lb. engleza) se refera la sumele dobandite de o anumita gospodarie intr-o regiune data, in care jumatate dintre aceste gospodarii castiga mai mult si cealalta jumatate castiga mai putin.Se poate utiliza in loc de venitul mediu sau de venitul median, deoarece reflecta mai bine situatia economica din zona respectiva. Indicatorul este utilizat pentru a determina in ce masura poate o familie sa-si permita cheltuielile cu locuirea.Imaginea care apare potrivit acestui indicator este mult diferita de cea data de nivelul PIB/locuitor la paritatea puterilor de cumparare standard fata de media UE, nivel mediu de referinta utilizat indeobste pentru a descrie situatia economica relativ a populatiei dintr-o anumita tara.Ceea ce se poate vedea, foarte sugestiv, daca facem comparatia cu Bulgaria.Desigur, se va putea argumenta ca sunt probleme de metodologie, poate ca vecinii nostri de la sud de Dunare se pricep mai bine decat noi sa dea bine in statistici (de altfel, doar ca element de culoare, compatrioata lor Mariana Kotzeva este chiar directorul general al Eurostat).Copiii, defavorizati in fata segmentelor votanteTotusi, chiar si asa, sa ne uitam cu atentie ce diferenta neglijabila ramane intre noi la persoanele singure si cum se casca o prapastie inversa fata de nivelul de trai (teoretic rezultat din media PIB/locuitor) la persoanele cele mai vulnerabile, cele singure cu copii.Astfel, pe fondul preocuparii excesive pentru pensionarii votanti, am "reusit" sa atingem un catastrofal procentaj de 46,8% dintre copii sub risc de saracie sau excludere sociala, la care se adauga pozitia nedorita de campioni la diferenta maxima de risc de saracie intre copii si populatia generala (alaturi de Ungaria, cu 7 puncte procentuale, desigur, potrivit Eurostat).Citeste mai multe despre Problema grava a impartirii avutiei in societate: Cum au ajuns romanii cu cel mai mic venit median din UE pe Curs de Guvernare. ...citeste mai departe despre " Cum au ajuns romanii sa aiba cel mai mic venit mediu din UE " pe Ziare.com