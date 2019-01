Cum explica Banca Nationala prabusirea leului

Cursul euro a atins, joi, un nou maxim istoric: 4,6764 lei, o crestere de 0,09% fata de miercuri, in conditiile in care cursul de schimb pentru euro a ajuns la cel mai mare nivel istoric miercuri, 4,6722 lei, o crestere de 0,11% fata de ziua precedenta si cand a depasit pentru prima data nivelul de 4,67 lei.Vezi si Leul se prabuseste. Euro a ajuns la cel mai mare nivel din istorie. Previziuni sumbre ale analistilor"Am avut, in ultima perioada a anului trecut, o anumita stabilitate a cursului, cu variatii de 1%, maximum, intre 4,62 si 4,67. Aceasta stabilitate a fost ca urmare a unor indicatori fundamentali imbunatatiti, cum ar fi rata inflatiei (n.red. - de 3,43%, in noiembrie, in scadere de la 4,3% in octombrie).De asemenea, am avut o anumita stabilitate, in privinta variatiei dobanzilor pe pietele interbancare, vorbim de ROBOR, inclusiv de o marja pozitiva, comparativ cu alte zone. De la 1 ianuarie, am avut noi masuri care au intrat in vigoare, care schimba datele pe cele doua piete, atat piata valutara, cat si cea interbancara, cu ROBOR, pentru ca cele doua piete sunt strans corelate.Vedem variatii pe ambele piete acum - se cauta noi niveluri de echilibre, in functie de cererea si oferta existente in piata, in noul context dat. In aceste conditii de maxima incertitudine, rolul Bancii Nationale este de a incerca sa atenueze eventualele miscari excesive care pot aparea pe cele doua piete. Aceasta este functia Bancii Nationale", a explicat, joi, pentru Mediafax, Dan Suciu.In ceea ce priveste incercarile de atenuare a miscarilor excesive, purtatorul de cuvant al BNR a subliniat ca institutia nu comenteaza interventiile pe curs sau pe ROBOR."Obiectivul bancii, in conditiile de reasezare a echilibrelor si de variatii pe cele doua piete, este sa incercam sa atenuam eventualele miscari excesive - nici nu am spus ca sunt. Daca apar, ele sunt, eventual, in grija noastra. Nu dam interval de variatie sau nivel la care se reactioneaza sau nu se reactioneaza", a detaliat Suciu.In plus, purtatorul de cuvant al BNR a caracterizat drept corecta pozitia PSD de miercuri seara, emisa dupa ce cursul euro a ajuns la un maxim istoric. Reprezentantii PSD au precizat, miercuri pe Facebook , ca BNR este singura care poate si are datoria sa asigure stabilitatea cursului valutar ...citeste mai departe despre " Cum explica Banca Nationala prabusirea leului " pe Ziare.com