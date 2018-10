TransferGo a anuntat ca va percepe comision zero si va opera transferurile la cursul mediu (interbancar) al pietei."Lansarea acestui serviciu inovator raspunde uneia dintre cele mai stringente nevoi ale utilizatorilor nostri - eliminarea taxelor impuse de companiile de transfer de bani. Noi credem in simplificarea structurii comisioanelor, iar in cazul serviciului Free, vrem ca utilizatorii nostri sa aiba toata increderea ca oferim un serviciu gratuit, fara comision de transfer si fara majorari ale ratei de schimb", a declarat fondatorul si directorul general TransferGo, Daumantas Dvilinskas.Prin intermediul serviciului de transfer gratuit, banii ajung la destinatar in doua-trei zile lucratoare, potrivit companiei. Lansarea acestui serviciu a fost posibila datorita optiunilor Premium de transfer, precum TransferGo ACUM, care asigura transferul banilor in doar 30 de minute.TransferGo, care are peste 700.000 de utilizatori in intreaga lume, va lansa, in 12 octombrie, o campanie de crowdfunding impreuna cu Seedrs, o platforma britanica de finantare online.Pana in prezent, romanii au trimis peste 145 de milioane de euro prin intermediul serviciilor TransferGo, iar valoarea medie a fiecarei tranzactii a fost de peste 420 de euro, potrivit companiei. ...citeste mai departe despre " Cum poti transfera bani online, catre 47 de tari sau acasa, fara sa platesti comision " pe Ziare.com