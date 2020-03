Cum se acorda creditele cu dobanda garantata de stat pentru firmele afectate de epidemie

Masurile sunt cuprinse intr-o ordonanta de urgenta publicata sambata in Monitorul Oficial si fac parte din pachetul de masuri economice pentru sprijinirea mediului de afaceri, precum si cele de protectie sociala decise de Guvern in contextul pandemiei de coronavirus.Ordonantele cu masurile fiscale pentru companii in perioada de criza au fost publicate in Monitorul Oficial - vezi principalele prevederiCreditele, garantate pana la 90%Liniile de credit si imprumuturile pentru investitii vor fi garantate in proportie de maximum 80%, fata de 50% anterior.Valoarea maxima a liniilor de capital de lucru acordate unui beneficiar este de 5 milioane de lei, in timp ce pentru creditele de investitii valoarea maxima a finantarii este de 10 milioane de lei. Pentru companiile micro sau mici, garantia urca la 90% din finantare, iar o linie de credit poate ajunge la maximum 500.000 de lei in cazul firmelor micro, respectiv la 1 milion de lei in cazul celor mici.Ministerul Finantelor Publice va subventiona 100% din dobanzile pentru creditele ce urmeaza a fi garantate, atat pentru microintreprinderi, cat si pentru intreprinderi mici si mijlocii.Dobanda va fi subventionata de la momentul acordarii creditului pana la data de 31 martie 2021."Acordarea subventiei de dobanda se mentine in anii 2021-2022, incepand cu luna aprilie 2021 doar inconditiile in care cresterea economica estimata de CNSP pentru acesti ani se situeaza sub nivelul celei inregistrate in anul 2020, si se stabileste prin Hotarare de Guvern", precizeaza institutia.Obligatiile fiscale restante si alte creante bugetare se vor achita din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordate in cadrul programului.Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investitii a fost mentinuta perioada de 120 de luni.MFP va acoperi de la buget si comisionul de administrare pentru acoperirea costurilor de acordare si monitorizare a garantiilor acordate de FNGCIMM.Termenul de plata pe ...citeste mai departe despre " Cum se acorda creditele cu dobanda garantata de stat pentru firmele afectate de epidemie " pe Ziare.com