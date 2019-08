"BNR trebuie sa intocmeasca un plan de repatriere a aurului, in care sa mentioneze pasii de urmat. Va trebui sa gasim si sa contractam firme care sa asigure transportul. Aceste asigurari sunt foarte scumpe. Va trebui sa le bugetam.Apoi, este nevoie de firme de securitate la Londra, care sa efectueze transportul de la Banca Angliei, la aeroport", a declarat Dan Suciu, pentru Adevarul.Dan Siciu a explicat si ce probleme pot sa apara in timpul transportului."Aici pot aparea si probleme, pentru ca este posibil sa fie nevoie si de intreruperea traficului rutier pe anumite portiuni din Londra, pe unde va fi transportat aurul, nefiind exclus sa avem nevoie de mai multe transporturi", a punctat el.Purtatorul de cuvant al BNR nu exclude sa se ceara ajutorul Armatei."Este nevoie de alta firma de securitate in avion si o alta care sa asigure transportul pana la banca. Nu excludem ca Armata sa ne ajute cu un avion pentru repatrierea aurului. Toate acestea trebuie cuprinse intr-un plan detaliat, care sa contina toate costurile egate de transport", a mai spus Suciu.Citeste si:Isarescu: Sa aducem aurul sa il vada toata lumea, dupa care trebuie dus inapoiSerban Nicolae jubileaza dupa ce i-a trecut legea de CCR: Domnule Isarescu, organizati repatrierea aurului!Serban Nicolae continua atacul la Isarescu: Un impostor calarea o banca de aur. Si banca s-a rupt. Pentru ca cel mai destept cedeaza! ...citeste mai departe despre " Cum va fi adus in Romania aurul BNR din UK: Traficul din Londra ar putea fi oprit. Ar fi nevoie de ajutorul Armatei " pe Ziare.com