Curs valutar : Aurul face, in sfarsit, un pas in spate

Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a cotat un euro la 4,7216 de lei/unitate, cu 0,11% mai putin decat marti.In schimb, dolarul american s-a apreciat, fiind cotat de BNR la 4,2238 de lei/unitate, cu 0,15% mai mult fata de sedinta precedenta.Francul elvetian a scazut, miercuri, si a ajuns la 4,3355 de lei/unitate, fata de marti, cand a fost 4,3543 de lei/unitate.In schimb, lira sterlina a crescut si a ajuns la 5,1033 lei, fata de 5,0921 lei, cat a fost cotata marti. Marti, lira ajunsese la cel mai scazut nivel din 11 septembrie 2017, cand a fost 5.0495 lei.Pretul gramului de aur a scazut, dupa ce ieri trecuse de 207 lei. BNR a anuntat ca acesta costa 203,8174 de lei, fata de 207,4267 de lei cat a fost marti.Ieri a fost 5-a oara consecutiv, in ultima saptamana, cand pretul aurului a atins un nivel record.