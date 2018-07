Curs valutar : Cel mai mic euro din ultimele doua luni si cel mai ieftin aur din ultimul an

Miercuri, euro a scazut la 4,6282 lei.Dolarul american a scazut de asemenea, fiind cotat de BNR la 3,9502 de lei/unitate, spre deosebire de miercuri cand valora 3,9551 lei.Si francul elvetian a scazut pentru a treia zi la rand. Acesta a ajuns la 3,9769 de lei joi, fata de ziua precedenta cand a fost 3,9909 lei.Spre deosebire de restul monedelor, lira sterlina s-a apreciat pentru a doua zi consecutiv. Aceasta este cotata joi la 5,2112 lei, in timp ce miercuri valora 5,2026 lei.Joi se inregistreaza cel mai scazut pret pentru gramul de aur din ultimul an. BNR a anuntat ca acesta costa 155,9039 lei. Acesta este cel mai mic nivel din 10 iulie 2017, cand a fost 155,8039 lei.Miercuri, un gram de aur valora 156,6016 lei.