Curs valutar: Euro a ajuns la cel mai mic nivel din ultimele 4 luni

Totodata, francul elvetian a ajuns la cel mai mic nivel din ianuarie 2015 pana in prezent.Consiliul de Administratie al BNR a anuntat, in 7 mai, cresterea ratei dobanzii de politica monetara de la 2,25% la 2,50% pe an.Vineri, euro scazuse la 4,6348 lei.Luni, euro a atins cel mai scazut nivel din 15 ianuarie, cand a fost 4,6256 lei.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat de la 3,8843 lei la 3,8640 lei.Cursul francului elvetian a scazut de la 3,8806 lei la 3,8643 lei. Acesta este cel mai mic nivel din 14 ianuarie 2015, cand a fost 3,7415 lei.Amintim ca in inauarie 2015 banca centrala din Tara Cantoanelor a decis sa renunte la pragul minim de curs de 1,2 franci elvetieni pentru un euro.De asemenea, lira sterlina s-a depreciat de la 5,2629 lei la 5,2482 lei/ unitate.Si gramul de aur s-a ieftinit. Acesta costa 163,9980 lei, spre deosebire de ziua de vineri, cand costa 165,4073 lei.