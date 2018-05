Curs valutar: Euro a scazut sub 4,63 lei

Consiliul de Administratie al BNR a anuntat, in 7 mai, cresterea ratei dobanzii de politica monetara de la 2,25% la 2,50% pe an.Miercuri, euro a crescut la 4,6338 lei.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat de la 3,9251 lei la 3,9229 lei.Cursul francului elvetian a scazut de la 3,9233 lei la 3,9126 lei.Lira sterlina s-a apreciat pentru a treia zi consecutiv si este cotata, joi, la 5,2964 lei spre deosebire de sedinta de miercuri, cand era cotata la 5,2897 lei.Gramul de aur a continuat sa se ieftineasca. Joi acesta costa 162,4435 lei, comparativ cu miercuri, cand valora 162,9328 lei. ...citeste mai departe despre " Curs valutar: Euro a scazut sub 4,63 lei " pe Ziare.com