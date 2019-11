Acesta este cel mai ridicat nivel din 21 mai pana in prezent.Totodata, lira sterlina a ajuns la cea mai mare valoare din 7 mai pana in prezent.Lira sterlina a crescut de la 5,5154 lei la 5,5344 lei.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a urcat de la 4,2742 lei la 4,2949 lei.Cursul francului elvetian a crescut de la 4,3138 lei la 4,3255 lei.Pretul gramului de aur a scazut de la 206,7789 lei la 205,3117 lei. ...citeste mai departe despre " Curs valutar: Euro atinge cel mai ridicat nivel din ultimele 6 luni " pe Ziare.com