Curs valutar : Euro continua sa creasca, dar dolarul a facut un mare pas in spate

Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a cotat un euro la 4,6485 de lei/unitate, cu 0,19% mai mult fata de sedinta de miercuri. Acesta este cel mai mare nivel inregistrat in ultimele trei saptamani.Dolarul american a scazut, fiind cotat de BNR la 3,9734 de lei/unitate, cu 0,56% mai putin fata de ziua precedenta.Si francul elvetian a scazut, joi, si a ajuns la 4,0343 de lei/unitate, fata de miercuri cand a fost 4,0412 de lei.La fel s-a intamplat si in cazul lirei sterline, care a scazut si a ajuns joi la 5,2950 de lei, fata de 5,2991 de lei, cat a fost cotata miercuri.Si pretul gramului de aur a scazut. BNR a anuntat ca acesta costa 166,6980 de lei, fata de 166,8215 de lei cat a fost joi.Iata care a fost cursul valutar de miercuri