Consiliul de Administratie al BNR a anuntat, luni, cresterea ratei dobanzii de politica monetara de la 2,25% la 2,50% pe an.Miercuri, euro a fost cotat la 4,6454 lei.Joi, indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,75%, cel mai mare nivel din octombrie 2014.Joi, euro a atins cel mai scazut nivel din 5 februarie, cand a fost 4,6347 lei.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat de la 3,9170 lei la 3,9065 lei.Cursul francului elvetian a scazut de la 3,9057 lei la 3,8942 lei.Lira sterlina a continuat sa creasca pentru a treia zi consecutiv si este cotata, joi, la 5,3031 lei spre deosebire de miercuri, cand era 5,3005 lei.De asemenea, gramul de aur s-a scumpit. Joi, pretul unui gram este 165,1951 lei, comparativ cu ziua de miercuri, cand costa 164,6214 lei. ...citeste mai departe despre " Curs valutar: Euro continua sa scada si ajunge sub 4,64 lei " pe Ziare.com