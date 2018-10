Curs valutar : Euro continua saptamana in scadere

Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a cotat un euro la 4,6668 de lei/unitate, in scadere fata de prima zi a saptamanii.Dolarul american a continuat sa creasca si ramane peste pragul de 4 lei. Acesta a fost cotat de BNR la 4,0705 de lei/unitate.Francul elvetian a scazut usor si a ajuns la 4,0949 de lei/unitate, fata de luni cand a fost cotat la 4,0968 de lei.Lira sterlina isi continua si ea avantul si marti ajunge la 5,3104 lei, spre deosebire de sedinta de ieri cand era 5,3093 lei.Pretul gramului de aur este in scadere. BNR a anuntat ca acesta costa 155,4073 de lei, fata de 156,0610 de lei cat a fost luni.Iata care a fost cursul valutar de luni.A.D. ...citeste mai departe despre " Curs valutar: Euro continua saptamana in scadere " pe Ziare.com