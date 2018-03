Maximul istoric al euro a fost atins pe 23 ianuarie: 4,6679 lei/euro.Miercuri, euro valora oficial 4,6651 lei.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a scazut la 3,7891 lei, fata de 3,8002, cat era cotat miercuri.Francul elvetian si lira sterlina s-au apreciat joi. Francul este cotat la 4,0020 lei, fata de miercuri cand era cotat la 3,9842 lei, in timp ce lira a crescut la 5,3603 lei de la 5,3438.Gramul de aur a fost cotat la 161,9868 lei, in crestere fata de miercuri. ...citeste mai departe despre " Curs valutar: Euro creste din nou, din ce in ce mai aproape de maximul istoric " pe Ziare.com