Curs valutar: Euro creste spre 4,65 lei, in contrast cu tendinta regionala

Marti, leul s-a depreciat in raport cu euro, in contrast cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum zlotul polonez si coroana ceha, s-au apreciat pe piata interbancara, in raport cu euro.Scaderea vine dupa doua zile de crestere pe linie pentru leu. Euro a scazut atat luni la 4,6347 lei, cat si vineri la 4,6526 lei.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat de la 3,7170 lei la 3,7433 lei.Cursul francului elvetian a crescut de la 3,9975 lei la 4,0046 lei.