Curs valutar : Euro incepe saptamana in scadere

Vineri, euro a scazut la 4,6637 lei.Luni, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a scazut de la 4,0210 lei la 4,0110 lei.Cursul francului elvetian a scazut si el de la 4,1248 lei cat era cotat vineri la 4,0807 lei luni.Lira sterlina a scazut de la 5,2481 lei la 5,2337 lei in prima sedinta a acestei saptamani.Pretul gramului de aur a scazut, de asemenea. BNR a anuntat ca acesta costa luni 152,9099 lei, spre deosebire de vineri cand valora 153,0557 lei.Vezi si cursul valutar de vineri. ...citeste mai departe despre " Curs valutar: Euro incepe saptamana in scadere " pe Ziare.com