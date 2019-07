Curs valutar: Euro incepe saptamana in scadere

Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a cotat un euro la 4,7231 de lei/unitate, mai putin cu 0,18% fata de ultima zi a saptamanii trecute.Dolarul american s-a mentinut la aceeasi valoare ca vineri, 4,2103 de lei/unitate.Francul elvetian este in crestere si a ajuns la 4,2861 de lei/unitate, fata de vineri cand era cotat la 4,2800 de lei.Lira sterlina a scazut simtitor si a ajuns la 5,2496 de lei, fata de 5,2727 de lei, cat a fost cotata vineri.Pretul gramului de aur este in scadere. BNR a anuntat ca acesta costa luni 192,9580 de lei, fata de 194,9091 de lei cat a fost vineri.