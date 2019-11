Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a cotat un euro la 4,7722 de lei/unitate, o scadere de 0,01% fata de ultima zi a saptamanii trecute.Dolarul american a crescut si a ajuns la 4,3325 de lei/unitate, cu 0,38% mai mult fata de vineri.Francul elvetian este si el in crestere si a ajuns la 4,3441 de lei/unitate, fata de vineri cand era cotat la 4,3412 de lei.Acelasi lucru se intampla si in cazul lirei sterline, care face un mare pas in fata si ajunge la 5,5805 de lei, fata de 5,5580 de lei, cat a fost cotata vineri.Pretul gramului de aur este in scadere. BNR a anuntat ca acesta costa luni 203,2162 de lei, fata de 204,0654 de lei cat era vineri.Iata care a fost cursul valutar de vineriA.G. ...citeste mai departe despre " Curs valutar: Euro incepe saptamana in usoara scadere " pe Ziare.com