Curs valutar: Euro incepe saptamana in usoara scadere

Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a cotat un la 4,7397 de lei/unitate, mai putin cu 0,08% fata de ultima zi a saptamanii trecute.Dolarul american a crescut si a ajuns la 4,1815 de lei/unitate, cu 0,26% mai mult fata de vineri.Si francul elvetian este in crestere si a ajuns la 4,1769 de lei/unitate, fata de vineri cand era cotat la 4,1753 de lei.Lira sterlina este si ea in crestere si ajunge la 5,5312 de lei, fata de 5,5206 de lei, cat a fost cotata vineri.Pretul gramului de aur este in scadere. BNR a anuntat ca acesta costa luni 173,0117 de lei, fata de 175,4893 de lei cat a fost vineri.Iata care a fost cursul valutar de vineri