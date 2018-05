Curs valutar : Euro incheie saptamana in scadere si ajunge la 4,65 lei

Dolarul american, insa, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a continuat sa creasca si vineri, pentru a treia zi consecutiv, si a ajuns la 3,8936 lei de la 3,8861 lei, cat era cotat joi.Joi, cursul francului elvetian a crescut la 3,9007 lei de la 3,8986 lei. Comparativ, lira sterlina a continuat sa scada vineri si a ajuns la 5,2748 lei, spre deosebire de joi, cand era cotata la 5,2852 lei/ unitate.Gramul de aur s-a ieftinit si costa vineri 163,8738 lei, in comparatie cu ziua de joi, cand ajungea la 164,0125 lei.Iata care a fost cursul valutar de joi.