Curs valutar: Euro si aurul continua sa creasca

Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a cotat, marti, un euro la 4,7480 de lei/unitate, in crestere fata de sedinta de luni.Comparativ cu sedinta de ieri, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut. BNR a cotat, marti, un dolar la 4,1981 lei/unitate.Si francul elvetian creste marti. Acesta valoreaza 4,1805 lei, spre deosebire de sedinta de luni cand era cotat la 4,1713 lei.Aceeasi este situatia si in cazul lirei sterline care s-a apreciat la 5,4269 lei.Pretul gramului de aur a crescut din nou. BNR a anuntat ca acesa costa 179,3925 de lei. Este cel mai ridicat nivel din 6 iulie 2016, cand a fost 180,3165 lei.Iata care a fost cursul valutar de luni.