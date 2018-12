Curs valutar : Euro si dolarul incep luna in crestere

Joi, euro a scazut la 4,6560 lei.In prima sedinta a lunii decembrie, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut si el la 4,1042 lei.Cursul francului elvetian a scazut de la 4,1169 lei la 4,1102 lei.Lira sterlina incepe si ea luna in scadere. Aceasta este cotata la 5,2233 lei, spre deosebire de sedinta de joi, cand valora 5,2359 lei.Pretul gramului de aur a urcat de la 161,6072 lei la 162,4283 lei.