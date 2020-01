Curs valutar: Euro si dolarul incep saptamana in scadere

Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a cotat un euro la 4,7791 de lei/unitate, o scadere de 0,01% fata de ultima zi a saptamanii trecute.Dolarul american a scazut si a ajuns la 4,2993 de lei/unitate, cu 0,22% mai putin fata de vineri.Francul elvetian este in crestere si a ajuns la 4,4192 de lei/unitate, fata de vineri cand era cotat la 4,4175 de lei.In schimb, lira sterlina scade si ajunge la 5,5821 de lei, fata de 5,6279 de lei, cat a fost cotata vineri.Pretul gramului de aur este in scadere, dupa recordurile de saptamana trecuta. BNR a anuntat ca acesta costa luni 214,3755 de lei, fata de 214,5417 de lei cat era vineri.Iata care a fost cursul valutar de vineriA.G. ...citeste mai departe despre " Curs valutar: Euro si dolarul incep saptamana in scadere " pe Ziare.com