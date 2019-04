Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a cotat un euro la 4,7507 de lei/unitate.Dolarul american a scazut si a ajuns la 4,2277 de lei/unitate, cu 0,06% mai putin fata de vineri.Si francul elvetian este in scadere si a ajuns la 4,2287 de lei/unitate, fata de vineri cand era cotat la 4,2291 de lei si a atins cel mai mare nivel din 9 iulie 2015, cand a fost 4,2716 lei.Lira sterlina este in scadere si ajunge la 5,5193 de lei, fata de 5,5361 de lei, cat a fost cotata vineri.Pretul gramului de aur este in crestere. BNR a anuntat ca acesta costa luni 176,3534 de lei, fata de 175,3574 de lei cat a fost vineri.Iata care a fost cursul valutar de vineriA.G. ...citeste mai departe despre " Curs valutar: Euro stagneaza la inceput de saptamana " pe Ziare.com