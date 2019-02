Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a cotat, marti, un euro la 4,7617 de lei/unitate, in scadere fata de sedinta de luni.Si dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, face un pas in fata. BNR a cotat, marti, un dolar la 4,1885 lei/unitate.Francul elvetian se depreciaza, pentru a doua zi la rand. Acesta valoreaza 4,1880 lei, spre deosebire de sedinta anterioara cand era cotat la 4,1939 lei.Comparativ, lira sterlina urca usor. Aceasta este cotata la 5,5420 lei, in crestere fata de prima sedinta a saptamanii.Pretul gramului de aur scade. BNR a anuntat ca acesta este 178,5812 de lei.Iata care a fost cursul valutar de luni. ...citeste mai departe despre " Curs valutar: Iar cresc euro si dolarul " pe Ziare.com