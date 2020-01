Lira sterlina a urcat de la 5,6463 lei la 5,6778 lei. Acest nivel, atins in ziua in care Marea Britanie iese din UE, este cel mai mare din 16 decembrie 2019, cand a fost 5,7295 lei.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a scazut de la 4,3384 lei la 4,3309 lei.Cursul francului elvetian a crescut de la 4,4657 lei la 4,4691 lei. Marti, acesta a ajuns la 4,4767 lei, cel mai mare nivel din 26 ianuarie 2015, cand a fost 4,4840 lei.Pretul gramului de aur a scazut de la 220,3379 lei la 220,0322 lei. Luni, BNR a anuntat un nivel record pentru aur, 220,9342 lei/gram, pretul acestuia crescand in contextul incertitudinilor existente la nivel global.Marea Britanie paraseste UE. Ce se schimba dupa Brexit, la miezul noptii de vineri spre sambata ...citeste mai departe despre " Curs valutar: In ziua Brexit-ului, lira sterlina creste vertiginos " pe Ziare.com