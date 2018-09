Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6391 lei/euro, in scadere usoara fata de nivelul atins miercuri cand valora 4,6393 lei.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a scazut sub pragul de 4 lei. Joi, dolarul este cotat la 3,9930 lei fata de miercuri, cand valora 4,0011 lei.Cursul francului elvetian a urcat, pentru a doua zi la rand. Francul s-a apreciat, joi, de la 4,1116 lei la 4,1165 lei.Lira sterlina a scazut de la 5,2145 lei, cat valora miercuri, la 5,2113 lei.Pretul gramului de aur a crescut pentru a doua zi consecutiv. Acesta valoreaza joi 154,8242 lei fata de 153,9709 lei cat valora la ultima sedinta.Iata care a fost cursul valutar de miercuri. ...citeste mai departe despre " Curs valutar: Leul a avansat in fata euro si dolarului " pe Ziare.com