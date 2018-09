Curs valutar : Leul avanseaza in fata euro si dolarului

Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a cotat un euro, marti, la 4,6325 de lei/unitate, fata de prima sedinta a saptamanii cand valora 4,6332 lei.Dolarul american a scazut si a revenit sub pragul de 4 lei. Acesta este cotat de BNR la 3,9946 lei, fata de sedinta de luni, cand valora 4,0019 lei.Francul elvetian a continuat sa scada marti. Acesta a fost cotat la 4.1001 lei, fata de luni cand a costat 4,1113 lei.Lira continua saptamana in forta, crescand marti la 5,2059 lei. Luni, lira sterlina valora 5,1791 lei.Pretul gramului de aur a scazut. BNR a anuntat ca acesta costa 153,3126 de lei, fata de 153,6285 de lei cat a fost luni.Iata care a fost cursul valutar de luni. ...citeste mai departe despre " Curs valutar: Leul avanseaza in fata euro si dolarului " pe Ziare.com