Curs valutar: Leul castiga teren in fata monedelor principale

Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a cotat un euro la 4.8074 lei/unitate, mai putin cu 0,01% fata de ziua precedenta, care a inregistrat o valoare record.Dolarul american a scazut, fiind cotat la 4,4186 lei/unitate, cu 0,38% mai putin fata de marti.Si lira sterlina a scazut, atingand valoarea de 5,7166 de lei, dupa ce marti costa 5,7552 de lei.Aceeasi situatie este si in cazul francului elvetian. Acesta a ajuns la 4,5312 de lei/unitate, fata de marti cand a fost 4,5355 de lei.Pretul gramului de aur face iarasi un pas in spate. BNR a anuntat ca acesta costa 229,0604 de lei, fata de 225,2035 de lei cat a fost marti.Iata care a fost cursul valutar de marti