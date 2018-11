Joi, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la euro, scade si el dupa ce miercuri a atins un nou maxim al ultimelor 16 luni. Joi, dolarul a scazut la 4,0998 lei de la 4,1141 lei cat valora miercuri.Cursul francului elvetian scade si el si ajunge la 4,0856 lei, spre deosebire de sedinta anterioara cand era cotat la 4,0910 lei.In schimb, lira sterlina creste in prima sedinta din noiembrie. Aceasta este cotata la 5,2807 lei, comparativ cu ziua de miercuri cand valora 5,2424 lei.Pretul gramului de aur creste si el. BNR a anuntat ca acesta costa 161,2711 de lei, in timp ce miercuri era 161,0916 lei.Iata si cursul valutar de miercuri, 31 octombrie. ...citeste mai departe despre " Curs valutar: Leul incepe luna bine si face un pas in fata euro si dolarului " pe Ziare.com