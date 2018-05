Curs valutar : Leul incepe luna prost si scade in fata principalelor valute

Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat si el miercuri, de la 3,8479 lei la 3,8839 lei.Cursul francului elvetian a crescut si el de la 3,8917 lei la 3,9052 lei.Miercuri, lira sterlina a crescut de asemenea la 5,3055 lei/ unitate, spre deosebire de ziua de luni, cand era cotata la 5,2837 lei.Si gramul de aur s-a scumpit si costa miercuri 163,6897 lei, in comparatie cu ziua de luni, cand ajungea la 162,9167 lei.Iata care a fost cursul valutar de luni. ...citeste mai departe despre " Curs valutar: Leul incepe luna prost si scade in fata principalelor valute " pe Ziare.com