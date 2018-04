Curs valutar : Leul incepe saptamana in forta si creste fata de euro

Vineri, moneda nationala a continuat sa scada, iar euro a depasit 4,66 de lei.Dolarul american, insa, a continuat sa creasca, pentru a treia zi consecutiv si este cotat, luni, la 3,8076 lei/ unitate. Vineri, dolarul era cotat la 3,7886 lei.Aceeasi este situatia si pentru francul elvetiat, aflat in crestere, care a ajuns luni la 3,8976 lei/ unitate, spre deosebire de vineri, cand era cotat la 3,8902 lei.Lira sterlina a scazut si este cotata la 5,3154 lei, in comparatie cu ziua de vineri, cand valora 5,3294 lei.Pretul gramului de aur a scazut si el. BNR a anuntat ca acesta costa 162,5151 lei, fata de 163,2421 lei cat a fost vineri.