Curs valutar : Leul incepe saptamana in scadere

Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a cotat un euro la 4,7668 de lei/unitate, o crestere de 0,05 % fata de sedinta anterioara.Si dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,3528 de lei/unitate, cu 0,07% mai mult fata de vineri.Francul elvetian a scazut in schimb, ajungand la 4,4529 de lei, fata de vineri cand costa 4,4561 de lei.Lira sterlina s-a apreciat si a ajuns la 5,6255 de lei, fata de 5,6225 de lei, cursul de vineri.Si pretul gramului de aur a crescut. BNR a anuntat ca acesta a ajuns la 220,1570 de lei, fata de 219,3768 de lei cat costa in ultima sedinta a saptamanii trecute.