De asemenea, leul s-a depreciat cu 2,72 bani in raport cu dolarul american, pana la un curs de 3,7705 lei/dolar (+0,73%), comparativ cu valoarea 3,7433 lei/dolar din sedinta precedenta.Potrivit BNR, francul elvetian a fost cotat la 4,0110 lei, in crestere cu 0,64 bani (+0,16%) in comparatie cu cotatia de 4,0046 lei, anuntata marti.Si ieri euro a crescut fata de leu, in contrast cu tendinta regionala. ...citeste mai departe despre " Curs valutar: Leul inregistreaza o pierdere pe linie " pe Ziare.com