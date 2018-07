Curs valutar : Leul o duce bine in continuare

Marti, euro a scazut la 4,6367 lei.Dolarul american a scazut de asemenea, fiind cotat de BNR la 3,9551 de lei/unitate, spre deosebire de marti cand valora 3,9677 lei.Si francul elvetian a scazut. Acesta a ajuns la 3,9909 de lei miercuri, fata de ziua precedenta cand a fost 3,9911 lei.Spre deosebire de sedinta de ieri, lira sterlina s-a apreciat. Aceasta este cotata miercuri la 5,2026 lei, in timp ce marti valora 5,2019 lei.Dupa ce ieri s-a inregistrat cel mai scazut pret pentru gramul de aur din ultimul an, astazi BNR anunta ca acesta a crescut la 156,6016 lei. Marti, un gram de aur costa 156,1953 lei.Iata care a fost cursul valutar marti. ...citeste mai departe despre " Curs valutar: Leul o duce bine in continuare " pe Ziare.com