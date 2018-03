Curs valutar : Leul pierde teren in fata euro, dar creste in fata dolarului si francului

Marti, BNR a anuntat un curs de referinta de 4,6596 lei/euro.Miercuri, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat de la 3,7745 lei la 3,7463 lei.Cursul francului elvetian a scazut si el de la 4,0146 lei la 3,9955 lei.Lira sterlina s-a depreciat de asemenea si a ajuns la 5,1994 lei de la 5,2320 lei.Gramul de aur a continuat sa scada pana la 160,5581 lei/gram fata de marti, cand era cotat la 160,8258 lei/gram. ...citeste mai departe despre " Curs valutar: Leul pierde teren in fata euro, dar creste in fata dolarului si francului " pe Ziare.com