Curs valutar : Leul pierde teren in fata tuturor monedelor importante

Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a cotat un euro la 4,6490 de lei/unitate, in crestere cu 0,10% fata de sedinta de miercuri.Dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,0228 de lei/unitate, cu 0,38% mai mult fata de ziua precedenta.Si francul elvetian a crescut, joi, si a ajuns la 4,0867 de lei/unitate, fata de miercuri cand a fost 4,0782 de lei.Aceeasi situatie este si in cazul lirei sterline, care a crescut si a ajuns joi la 5,1716 de lei, fata de 5,1663 de lei, cat a fost cotata miercuri.Doar pretul gramului de aur scade. BNR a anuntat ca acesta costa 153,6636 de lei, fata de 154,2391 de lei cat a fost miercuri.Iata care a fost cursul valutar de miercuriA.G. ...citeste mai departe despre " Curs valutar: Leul pierde teren in fata tuturor monedelor importante " pe Ziare.com