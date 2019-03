Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a cotat un euro la 4,7569 de lei, in scadere fata de sedinta anterioara.Dolarul american a continuat sa scada vineri, fiind cotat la 4,2031 de lei/unitate.Si in cazul francului elvetian s-a inregistrat o scadere in sedinta de astazi. Acesta a scazut la 4,1835 de lei de la 4,1946 lei.Si lira sterlina se depreciaza vineri si ajunge la 5,5734 lei/unitate.Pretul gramului de aur creste vineri. BNR a anuntat ca acesta costa 176,0154 de lei, fata de 175,9036 de lei cat a fost joi.Iata care a fost cursul valutar de joi.A.D. ...citeste mai departe despre " Curs valutar: Leul se apreciaza la finalul saptamanii " pe Ziare.com