Curs valutar: Leul se tine bine la inceput de an si creste pe linie si azi

Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,23% pentru euro, cursul de joi fiind de 4,6304 lei/unitate.Dolarul continua deprecierea cu inca 0,46%, dupa ce miercuri pierduse 0,80%. Un dolar american costa azi 3,8425 lei.Francul elvetian se indeparteaza si el tot mai mult de pragul de 4 lei si e cotat joi la 3,9389 lei.Si lira sterlina scade si in a doua sedinta din 2018. BNR a cotat-o la 5,2074 lei.Dupa ce miercuri crescuse putin, joi si pretul unui gram de aur scade si ajunge sub nivelul la care a incheiat anul 2017. Astfel, un gram de aur costa joi 162,2684 lei.A.S. ...citeste mai departe despre " Curs valutar: Leul se tine bine la inceput de an si creste pe linie si azi " pe Ziare.com