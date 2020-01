Pretul aurului atinge un nou nivel record, in contextul tensiunilor politice si sociale existente la nivel global, iar francul elvetian atinge cea mai mare valoare din ianuarie 2015 pana in prezent.Pretul gramului de aur a crescut de la 215,1227 lei la 218,2474 lei, un nou nivel record, atins in contextul in care Iranul a lansat miercuri noaptea un atac cu rachete asupra unor baze irakiene in care se aflau militari americani.Uncia de aur a trecut de 1.600 de dolari, dupa atacurile din Iran - e prima oara in 6 aniCursul francului elvetian a urcat de la 4,3995 lei la 4,4161 lei. Acesta este cel mai mare nivel din 27 ianuarie 2015, cand a fost 4,4269 lei.In 15 ianuarie 2015, francul elvetian a sarit de la 3,7415 lei la 4,3287 lei, dupa ce Banca Elvetiei a decis sa renunte la plafonarea cursului de schimb.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut de la 4,2741 lei la 4,2923 lei.Lira sterlina a urcat de la 5,6190 lei la 5,6356 lei. ...citeste mai departe despre " Curs valutar: Toate valutele se scumpesc. Aurul si francul elvetian, niveluri record " pe Ziare.com