Curs valutar: Vesti proaste in Ajun. Euro se apropie de 4,78 lei, francul e la un nou record al ultimilor 5 ani

Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs de 4,7794 lei pentru un euro, in crestere cu 0,16% fata de sedinta precedenta.Dolarul american a crescut mai serios, cu 0,31%, si costa marti 4,3168 de lei.Dupa ce luni a inregistrat cea mai mare cotatie din ultimii 5 ani, francul elvetian a crescut chiar si mai mult, de la 4,3883 lei/CHF la 4,3942 lei/CHF. Este cel mai mare nivel din 27 ianuarie 2015, cand a fost 4,4269 lei.Lira sterlina a scazut de la 5,5874 lei/GBP, cat a costat luni, la 5,5824 lei/GBP, cotatia din Ajunul Craciunului.S-a scumpit si gramul de aur, de la 205,4350 lei, cat costa luni, la 206,9494 lei. Acesta este cel mai mare nivel din 1 noiembrie, cand a fost 207,1927 lei.Luni, Guvernul Orban si-a asumat raspunderea in Parlament pe Legea bugetului de stat pentru 2020, Legea bugetului asigurarilor sociale si modificarile la OUG 114.