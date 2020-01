Curs valutar: Zi proasta pentru leu, cu pierderi in fata principalelor valute

In 21 noiembrie 2019, euro a atins 4,7808 lei, acesta fiind cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR.Lira sterlina a crescut de la 5,6295 lei la 5,6586 lei. Acesta este cel mai mare nivel din 16 decembrie 2019, cand a fost 5,7295 lei.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut de la 4,3095 lei la 4,3101 lei.Cursul francului elvetian a crescut de la 4,4378 lei 4,4487 lei.Pretul gramului de aur a scazut de la 215,9731 lei la 215,3851 lei. ...citeste mai departe despre " Curs valutar: Zi proasta pentru leu, cu pierderi in fata principalelor valute " pe Ziare.com