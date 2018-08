Curs valutar: Zi proasta pentru leu - dolarul a facut un salt mare in fata, iar francul elvetian a ajuns la cel mai mare nivel din ultimul an

Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a cotat un euro la 4,6567 de lei/unitate, cu 0,3% mai mult fata de sedinta de joi.Dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,0594 de lei/unitate, cu 1,39% mai mult fata de ziua precedenta.Si francul elvetian a crescut vineri. Acesta a fost cotat la 4,0811 de lei, fata de joi cand a costat 4,0291 de lei. Acesta este cel mai mare nivel din 26 iulie 2017, cand a fost 4,1008 lei.Aceeasi situatie este si in cazullirei sterline, care a crescut si a ajuns vineri la 5,1905 de lei, fata de 5,1631 de lei, cat a fost cotata joi.Pretul gramului de aur a crescut si el. BNR a anuntat ca acesta costa 158,0421 de lei, fata de 156,3168 de lei cat a fost joi.Iata care a fost cursul valutar de joi