Cursul ar putea trece de pragul psihologic de 5 lei/euro in acest an - Ce se afla in spatele scumpirii aurului

Finalul lui 2019 ne-a adus un curs euro-leu de 4,7793 lei/unitate, o crestere semnificativa fata de inceputul anului, cand era 4,6656 lei/unitate. 2020 a inceput pe premiza de stabilitate (luni, 13 ianuarie, cursul fiind de 4,7791 lei/unitate), insa lucrurile nu vor ramane asa pentru multa vreme."Leul a fost oprit din secventa sa de depreciere, ceea ce inseamna ca, pentru o vreme, trendul sau descendent este temperat. Estimarea noastra curenta este pentru un nivel de 4,85 la inceputul trimestrului al II-lea, in mai putin de 3 luni, deci, si 4,94 la finele anului, daca mergem pe varianta "linistita", adica daca nu avem scenariul de corectie semnificativa a pietelor financiare activat pana in toamna acestui an.Episodic, putem inregistra secvente volatile, cu niveluri chiar peste cele mentionate anterior", precizeaza Claudiu Cazacu, Consulting Strategist la XTB Romania, pentru Ziare.com.Prin urmare, cel mai negru scenariu care se contureaza este ca am putea vedea (ce-i drept, sporadic) un curs de 5 lei/euro sau chiar putin peste acest nivel in 2020. "Cata vreme operam intr-un mediu cu deficit atat de cont curent, cat si fiscal, fara a avea contrapartida unor intrari masive de fonduri din afara (fie ele europene structurale sau de alta natura) este dificil sa argumentam economic in favoarea unei monede mai puternice", considera Claudiu Cazacu.Deprecierea monedei nationale este consemnata si de alti analisti. Un sondaj Reuters arata ca leul va inregistra cea mai mare depreciere dintre cele ale monedelor importante din Europa Centrala si de Est, de 1,5%, pana la 4,85 lei/euro. Similar, estimarile analistilor CFA Romania anticipeaza o depreciere a monedei nationale pana la o medie de 4,8597 de lei/euro, in urmatoarele 12 luni.Cum se traduce acest lucru pentru romanul de rand?Cu un leu mai slab, anumite produse si servicii importate sau denominate in euro devin mai scumpe, marind costul investitiilor (inclusiv al celor imobiliare) sau al cosului de consum, explica Claudiu Cazacu.